Kosovo e Serbia hanno trovato un accordo sulle targhe

Dopo mesi di negoziati, mercoledì sera i governi di Serbia e Kosovo hanno raggiunto un accordo sulle targhe automobilistiche da utilizzare nei rispettivi paesi, una questione che aveva creato grosse tensioni e che si temeva potesse portare a un aumento delle ostilità tra la popolazione serba e quella kosovara. L’accordo è stato annunciato dall’alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione Europea, Josep Borrell, che ha fatto da mediatore tra i due paesi.

L’accordo prevede che il Kosovo sospenda immediatamente l’obbligo per i kosovari di etnia serba di usare targhe automobilistiche kosovare, al posto di quelle serbe usate finora; a sua volta il governo della Serbia non rinnoverà le licenze delle targhe serbe usate dalla popolazione kosovara di etnia serba e non ne emetterà più di nuove.

È in sostanza lo stesso accordo che Borrell aveva proposto ai due governi nei negoziati delle scorse settimane e che lunedì il Kosovo aveva respinto. In mancanza di un accordo, giovedì sarebbe entrato in vigore l’obbligo imposto dal Kosovo, con multe di oltre 100 euro per i trasgressori.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.

We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022