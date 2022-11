Le partite di mercoledì ai Mondiali di calcio

Mercoledì in Qatar si gioca la terza giornata dei Mondiali di calcio. Le quattro partite in programma sono tutte piuttosto interessanti: la Croazia vice campione del mondo esordisce contro il Marocco, Germania e Giappone giocano nel primo pomeriggio, la Spagna debutta alle 17 contro il Costa Rica e alle 20 il Canada torna a giocare ai Mondiali contro il Belgio, una nazionale da cui ci si può aspettare di tutto.

Gruppo F

11.00

Marocco-Croazia [Rai 2]

La Croazia è al suo sesto Mondiale dal 1998 a oggi. Quattro anni fa arrivò seconda, nel 1998 terza. Si è qualificata in Qatar da prima del suo girone e questo torneo sarà l’ultimo per una generazione che ha fatto la storia del calcio locale: dal Pallone d’Oro Luka Modric, 37 anni compiuti a settembre, ai vari Ivan Perisic (33), Marcelo Brozovic (30) e Dejan Lovern (33).

Il Marocco, invece, dopo averli saltati per vent’anni è tornato a giocare i Mondiali nel 2018 e ora è alla sua seconda partecipazione consecutiva. Questo grazie all’affermazione di un gruppo di giocatori piuttosto talentuosi dove spiccano Hakim Ziyech, Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui, ma anche Sofyan Amrabat della Fiorentina e Walid Cheddira, rivelazione della Serie B con il Bari.

Gruppo E

14.00

Germania-Giappone [Rai 2]

È la partita con il livello medio più alto di questa giornata. La Germania si presenta a un grande torneo con un allenatore diverso da Joachim Löw per la prima volta dal 2006. Ora è allenata da Hans-Dieter Flick e dopo i deludenti Mondiali del 2018 è in fase di ricostruzione: ma è sempre la Germania e il livello dei giocatori rimane alto.

Ben otto convocati del Giappone allenato da Hajime Moriyasu giocano in Germania. E quasi tutti giocano in Europa, a conferma della sua trasformazione in una nazionale di stampo europeo, quindi molto fisica e attenta alla tattica. Per alcuni, nonostante la difficoltà del girone, potrebbe essere arrivato il momento di un buon piazzamento anche ai Mondiali, dove non ha mai superato i quarti di finale.

Gruppo E

17.00

Spagna-Costa Rica [Rai 2]

Nell’altra partita del Gruppo D la Spagna gioca contro il Costa Rica, una nazionale abituata a finire in gironi molto competitivi, senza sfigurare. Nel 2014 riuscì a superare Italia, Inghilterra e Uruguay, nel 2018 si fermò a un punto in un girone con Brasile, Serbia e Svizzera.

La Spagna invece si era fermata agli ottavi quattro anni fa in Russia, e l’anno scorso in semifinale contro l’Italia agli Europei. Ha una squadra ancora giovane — la terza più giovane in Qatar — e molta abbondanza tra centrocampo ed esterni. Deve però ancora trovare dei veri attaccanti di ruolo come ne aveva avuti in passato.

Gruppo E Punti PG PV PN PP 1 Spagna 0 0 0 0 0 2 Costa Rica 0 0 0 0 0 3 Germania 0 0 0 0 0 4 Giappone 0 0 0 0 0

Gruppo F

20.00

Belgio-Canada [Rai 1]

Per il Belgio questi Mondiali potrebbero essere l’ultima possibilità di vittoria per la sua cosiddetta generazione d’oro, che è arrivata all’apice della maturità. Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Axel Witsel, Eden Hazard e Thibaut Courtois sono tutti intorno ai trent’anni e dopo le semifinali raggiunte in Russia quattro anni fa, proveranno in tutti i modi a migliorarsi.

In un paese in cui l’hockey è irraggiungibile per tradizioni e seguito, negli ultimi anni le nazionali di calcio canadesi sono riuscite a crearsi un loro spazio, e come conseguenza di questo il numero di praticanti si è via via ingrandito. La federazione locale ha affidato all’inglese John Herdman quella che è considerata per distacco la miglior generazione maschile nella storia del paese, tornato ai Mondiali per la prima volta dal 1986. I suoi punti di forza sono due ventiduenni: Jonathan David, centravanti del Lille, e Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco.

Gruppo F Punti PG PV PN PP 1 Belgio 0 0 0 0 0 2 Canada 0 0 0 0 0 3 Marocco 0 0 0 0 0 4 Croazia 0 0 0 0 0

Qui il calendario completo delle partite fino a domenica.