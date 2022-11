Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini si è candidato alla segreteria del Partito Democratico

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ha fatto sapere che si candiderà a segretario del Partito Democratico. Bonaccini lo ha annunciato domenica al circolo di Campogalliano, in provincia di Modena, dove è nato e abita con la famiglia. Il giorno prima, all’assemblea nazionale del partito, era stato deciso che le primarie per eleggere il nuovo segretario del PD dopo Enrico Letta si sarebbero tenute il 19 febbraio del 2023. Per il momento Bonaccini è l’unico candidato: gli altri nomi che ricorrono sono quelli di Elly Schlein, Dario Nardella, Matteo Ricci e Paola De Micheli.

Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito Democratico. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. Per il Pd, per il Paese. Qui il link per la diretta Facebook 👇🏻 https://t.co/YliwbSGIJP pic.twitter.com/fFMVJCtPA0 — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) November 20, 2022