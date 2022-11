Le primarie del Partito Democratico saranno il prossimo 19 febbraio

Durante l’assemblea nazionale del Partito Democratico che si è tenuta sabato è stato deciso che le elezioni primarie con le quali verrà deciso chi sarà il prossimo segretario o la prossima segretaria del partito si terranno il prossimo 19 febbraio 2023. Il segretario uscente Enrico Letta ha inoltre specificato che con l’assemblea di sabato è iniziato il congresso costituente, cioè lo strumento che il PD ha scelto per provare a risolvere la crisi che sta attraversando e che prevede decine di tappe durante le quali nei prossimi mesi migliaia di dirigenti e militanti si confronteranno. Tra il 20 e il 22 gennaio si svolgerà invece l’assemblea costituente, durante la quale si produrrà un nuovo manifesto dei valori del partito.

– Leggi anche: L’importanza del prossimo congresso del PD

Per il momento non ci sono candidati certi alle primarie, ma i nomi che ricorrono di più sono quelli di Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Dario Nardella, Matteo Ricci e Paola De Micheli.

Siamo un partito che crede nella sua comunità e decide collettivamente.

Da giovedì si apre la fase costituente che ci porterà alle primarie del 19 febbraio. Un momento di grande responsabilità per noi e per il Paese. @EnricoLetta in #AssembleaPD 👉🏻 https://t.co/FnIpizFACr pic.twitter.com/nbNA8vdxBW

— Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) November 19, 2022