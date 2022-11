Il Qatar vieterà la birra negli stadi dei Mondiali di calcio

Venerdì la FIFA, l’organizzazione che governa il calcio mondiale, ha annunciato che nel corso dei Mondiali di calcio che inizieranno domenica in Qatar sarà vietata la vendita di birra negli stadi. La FIFA ha detto di aver preso questa decisione dopo averne discusso con le autorità del paese, dove la religione di stato è l’islam (per cui l’alcol è proibito) e la vendita di bevande alcoliche è concessa solo in ambiti limitati, come gli hotel, e solo a cittadini stranieri.

La decisione della FIFA è piuttosto controversa perché arriva a soli due giorni dall’inizio dei Mondiali e dopo che nelle scorse settimane era stato annunciato che negli stadi sarebbe stato permesso ai tifosi comprare e consumare birra. Peraltro, uno dei principali sponsor dei Mondiali è il noto marchio di birra Budweiser, che aveva avuto l’esclusiva per la vendita di birre durante le partite.

Nel comunicato, la FIFA dice che la vendita di birra continuerà a essere permessa in altre zone dedicate all’accoglienza dei tifosi, ma comunque non nei pressi degli stadi.