L’Italia si è qualificata per i Mondiali maschili di basket

La nazionale italiana maschile di basket si è qualificata per i Mondiali che si giocheranno nell’estate 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia. L’Italia si è qualificata dopo aver battuto 85-84 la Georgia, in una partita giocata in trasferta a Tblisi, la capitale del paese. La nazionale italiana, che dal giugno 2022 è allenata da Gianmarco Pozzecco, è matematicamente certa della qualificazione per i Mondiali ma nei primi mesi del 2023 dovrà giocare comunque le ultime due e ormai ininfluenti partite del suo girone, contro Ucraina e Spagna.

L’Italia maschile ha partecipato a dieci edizioni dei Mondiali di basket ed è la seconda volta nella sua storia che parteciperà a due edizioni consecutive. La prima volta ci era riuscita nel 1986 e nel 1990. Quattro anni fa, ai Mondiali organizzati in Cina nel 2019, l’Italia fu eliminata prima dei quarti di finale. Agli Europei di basket giocati a settembre, l’Italia era stata eliminata dalla Francia ai tempi supplementari dei quarti di finale.

