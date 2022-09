L’Italia è stata eliminata dagli Europei maschili di basket

La Nazionale maschile di basket è stata battuta 93-85 dalla Francia ai tempi supplementari dei quarti di finale degli Europei di basket. È stata quindi eliminata dal torneo, mentre la Francia si è qualificata al turno successivo, le semifinali, dove incontrerà la vincente di Slovenia-Polonia.

A Berlino, dove si stanno giocando gli Europei, l’Italia ha concluso il primo quarto in svantaggio 27-20, in parità il secondo (11-11) e poi in vantaggio il terzo, portandosi davanti anche nel punteggio parziale (62-56). Nell’ultimo quarto ha difeso il vantaggio dal ritorno della Francia, che però è riuscita a pareggiare a soli cinque secondi dalla fine. Ai supplementari, la Francia è poi riuscita ad allungare finendo per vincere 93-85.

Simone Fontecchio e Marco Spissu sono stati i migliori realizzatori della partita, con 21 punti ciascuno. Thomas Heurtel è stato invece il miglior marcatore francese, con 20 punti segnati, seguito da Rudy Gobert (19) ed Evan Fournier (17), i due migliori giocatori in squadra, entrambi provenienti dalla NBA.