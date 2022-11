Brasile, Repubblica Democratica del Congo e Indonesia hanno avviato una collaborazione per tutelare le proprie foreste

Brasile, Repubblica Democratica del Congo e Indonesia, che insieme hanno il 52 per cento delle foreste pluviali tropicali del pianeta, hanno firmato un accordo di cooperazione per la tutela delle proprie foreste. L’accordo è stato firmato lunedì dai rappresentanti dei tre paesi e prevede che i rispettivi governi si impegnino, tra le altre cose, a limitare la deforestazione, tutelare la biodiversità e ripristinare gli ecosistemi in pericolo. Dal momento che non è sostenuto da alcun piano economico, l’accordo prevede anche che i tre paesi si impegnino a trovare nuovi «meccanismi di finanziamento», sia da parte di investitori privati che da programmi delle organizzazioni internazionali, come quelli avviati in passato dell’ONU.

Per limitare il riscaldamento globale e le conseguenze del cambiamento climatico è necessario ridurre l’utilizzo dei combustibili fossili e le emissioni di gas serra, ma è fondamentale anche tutelare le foreste: oltre a essere molto importanti per la biodiversità, le foreste infatti contribuiscono ad assorbire l’anidride carbonica (CO 2 ) presente nell’atmosfera, il principale gas responsabile del riscaldamento globale.

Le foreste tropicali in particolare immagazzinano maggiori quantità di anidride carbonica rispetto alle foreste che crescono in altre aree del pianeta e soprattutto producono moltissimo vapore acqueo, che si concentra nelle nubi e ritorna sulla Terra come pioggia. Le nubi create con il contributo delle foreste tropicali (in particolare di quella dell’Amazzonia, in Sud America) contribuiscono a riflettere la luce del Sole verso lo Spazio, dunque a ridurre il riscaldamento della Terra e a mantenere gli equilibri climatici in generale.

