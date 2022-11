Le previsioni meteo per lunedì 7 novembre

Secondo le previsioni per domani, lunedì 7 novembre, sarà una giornata lievemente nuvolosa in gran parte dell’Italia, con piogge occasionali al Sud. Sono previste nubi in Liguria ed Emilia, così come nella Toscana settentrionale. Al Sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria potrebbero esserci piogge deboli, mentre nel resto del Sud dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili