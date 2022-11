C’è stato un attentato contro l’ex primo ministro pakistano Imran Khan

Giovedì una persona ha sparato all’ex primo ministro pakistano Imran Khan, mentre stava tenendo un comizio nella città di Wazirabad, nel Punjab, nel nord-est del paese. Cosa sia successo non è ancora chiaro, ma fonti del partito di Khan hanno detto ad Al Jazeera che l’ex primo ministro è stato ferito a una gamba e non è in pericolo di vita. Vari video pubblicati sui social network dopo l’attentato mostrano Khan camminare autonomamente ma a fatica ed entrare in una macchina per andare in ospedale nella città di Lahore. La televisione pakistana Geo TV ha detto che un uomo sospettato di aver sparato a Khan è stato arrestato, ma non ne ha comunicato l’identità.

Khan ha 70 anni, è un ex campione di cricket ed è il politico più famoso e popolare del Pakistan. Era stato eletto primo ministro nel 2018 con il partito nazionalista e populista Movimento per la Giustizia del Pakistan e sfiduciato lo scorso aprile in seguito a una grossa crisi politica.

Di recente la commissione elettorale del Pakistan lo aveva interdetto dai pubblici uffici, ritenendolo responsabile di non avere dichiarato alcuni doni ricevuti da funzionari di paesi esteri durante il suo mandato e di averne successivamente rivenduti altri.

Khan ha sempre negato ogni accusa, e giovedì a Wazirabad stava arringando la folla di suoi sostenitori per marciare fino alla capitale Islamabad e protestare contro la decisione della commissione elettorale.