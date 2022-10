Le previsioni meteo per martedì primo novembre

Secondo le previsioni meteo per domani, martedì primo novembre, sarà una giornata prevalentemente soleggiata al Centro e al Sud e più nuvolosa, con piogge sparse al Nord. Al mattino sono previste nuvole in gran parte delle regioni settentrionali e piogge diffuse in Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia occidentale; la situazione migliorerà nel pomeriggio, quando ci saranno comunque piogge isolate sulla Liguria di Levante, in Lombardia e in Emilia-Romagna, mentre è prevista neve sulle Alpi oltre i 2.500 metri di altitudine. Al Centro e al Sud sarà perlopiù soleggiato, con nebbie e foschie sulle aree pianeggianti e le vallate interne al mattino e di notte: dal pomeriggio ci sarà una nuvolosità più diffusa in Sardegna e in Toscana, dove si prevedono anche piogge sparse. In serata ci sarà qualche nuvola in più su Molise e Campania.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili