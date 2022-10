In India il crollo di un ponte pedonale ha causato almeno 40 morti

Un ponte pedonale sospeso sul fiume Machchhu è crollato domenica nei pressi della città di Morbi, in India, causando almeno 40 morti e decine di feriti. Il ponte, conosciuto come “Julto pul” e lungo 230 metri, era particolarmente affollato al momento del crollo: secondo quanto riportato da alcuni testimoni, lo stavano attraversando circa 400 persone.

Molte di queste sono cadute nel fiume al momento del crollo, mentre altre hanno cercato di salvarsi aggrappandosi alle strutture del ponte, in attesa di soccorsi. I feriti gravi sarebbero più di 30, e si contano ancora alcuni dispersi. Il numero di morti e feriti potrebbe salire nelle prossime ore: un politico locale ha parlato di 60 morti. Il ponte, nello stato centro-occidentale del Gujarat, è lungo 230 metri ed è una costruzione storica risalente alla dominazione britannica, inaugurata nel 1879. Il ponte era considerato un’attrazione turistica ed era stato chiuso per sei mesi per opere di restauro. Era stato riaperto una settimana fa.