Le previsioni meteo per giovedì 27 ottobre

Secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 27 ottobre, sarà una giornata dal tempo variabile ma complessivamente senza piogge, con qualche nuvolosità e nebbia un po’ in tutto il paese. Al Nord sarà nuvoloso soprattutto in mattinata e in particolare in Liguria. Nel corso della giornata il tempo si rasserenerà, ma sono previste nebbie in serata sulla Pianura Padana e sulla costa adriatica settentrionale. Al Centro ci saranno nebbie anche dense in mattinata un po’ ovunque, che si diraderanno anche in questo caso nel corso della giornata. Al Sud sarà generalmente sereno, con banchi di nebbia e foschia solo al primo mattino su Campania e Puglia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili