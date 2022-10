L’insediamento di Rishi Sunak

Caricamento player

Lunedì il deputato britannico Rishi Sunak è diventato il nuovo leader del partito Conservatore e quindi, per il funzionamento del sistema politico britannico, a breve sarà anche primo ministro: nel Regno Unito il capo del partito di maggioranza lo diventa automaticamente. Tutti i passaggi formali saranno completati nelle prossime ore: Sunak dovrà incontrare il re, Carlo III, che lo inviterà a formare un nuovo governo, e alle 11.35 britanniche (le 12.35 in Italia) terrà un discorso di insediamento, il primo da primo ministro ufficialmente in carica.

Sunak prenderà il posto di Liz Truss, che si era dimessa la settimana scorsa dopo appena 44 giorni di mandato, perdendo il sostegno del partito Conservatore a causa della grave crisi finanziaria provocata dalle sue riforme fiscali. Martedì mattina Truss ha presieduto la sua ultima seduta del governo e alle 11.15 (ora italiana) ha fatto un piccolo intervento di congedo fuori dal numero 10 di Downing Street, la residenza del primo ministro britannico.

Nel suo discorso, durato pochi minuti, Truss ha detto che essere prima ministra è stato «un grande un onore», in particolare per aver guidato il paese nel periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta II e durante l’insediamento del nuovo re. Ha sostenuto che il suo governo sia intervenuto «con tempestività e decisione» per aiutare famiglie e le imprese britanniche e, dopo aver ribadito il sostegno del Regno Unito all’Ucraina, ha augurato a Sunak «ogni successo per il bene del nostro paese». Dopo aver ringraziato la sua famiglia e i suoi collaboratori si è avviata verso Buckingham Palace, la residenza reale, per dare ufficialmente le dimissioni davanti al re.

Anche Sunak parlerà a Downing Street: i discorsi di insediamento sono in genere molto formali e senza grosse sorprese, ma c’è comunque molta curiosità intorno a quello che potrà dire, perché fino a questo momento le sue priorità da capo del governo non sono chiarissime. È noto che faccia parte dell’ala più a destra del partito ma in questi giorni si è parlato di lui soprattutto come un politico “pragmatico”. Finora Sunak da primo ministro designato ha parlato pochissimo: solo un brevissimo intervento di poco meno di un minuto e mezzo molto istituzionale e senza elementi di rilievo.

Nell’attuale contesto di grande crisi finanziaria per il Regno Unito – causata in gran parte da una proposta di riforma fiscale di Liz Truss – ci si aspetta da Sunak un discorso che cerchi di rassicurare i mercati sulla responsabilità e la sostenibilità delle misure del suo governo. Secondo la parlamentare britannica Victoria Atkins, importante membro del partito Conservatore e tra le maggiori sostenitrici di Sunak nel partito, il nuovo primo ministro si preoccuperà soprattutto di fare un discorso per «stabilizzare i mercati».

Qualcosa di più concreto sulle intenzioni di Sunak si capirà nel pomeriggio, quando nominerà i nuovi ministri del governo che dovrebbe restare in carica per i prossimi due anni