Oggi la Camera vota la fiducia al governo Meloni

Martedì la Camera dei deputati voterà la fiducia al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni: la presidente e i ministri sono già entrati in carica dopo la cerimonia ufficiale di giuramento, che si è tenuta sabato, ma per svolgere la propria attività hanno bisogno della fiducia delle camere, dove ci sono i rappresentanti eletti dai cittadini. L’articolo 94 della Costituzione stabilisce che il governo si debba presentare alle camere entro 10 giorni dalla sua formazione per ottenerne la fiducia. La votazione al Senato è prevista per domani, mercoledì.

Lunedì la conferenza dei capigruppo alla Camera ha deciso come sarà scandita la giornata dei lavori: alle 11 la presidente del Consiglio Meloni si presenterà alla Camera per un discorso programmatico in cui sostanzialmente presenterà le intenzioni del governo per la legislatura e le sue priorità, soprattutto legate ai temi di più stringente attualità. Il discorso di Meloni dovrebbe durare più o meno fino a mezzogiorno, e dopo una breve pausa comincerà alle 13 la discussione generale con gli interventi dei deputati, che si concluderà alle 17. Dalle 17 alle 17.30 è prevista la replica di Meloni, poi ci saranno le dichiarazioni di voto dei vari gruppi parlamentari e infine alle 19 comincerà la votazione.

In base ai regolamenti parlamentari, il voto di fiducia alla Camera e al Senato avviene per appello nominale, e quindi il voto di ogni componente è pubblico. Per ottenere la fiducia il governo ha bisogno della maggioranza di entrambe le camere.

Sia la votazione di oggi che quella di domani dovrebbero quindi essere più che altro una formalità, vista l’ampia maggioranza in parlamento ottenuta dalla coalizione di destra alle elezioni. La fiducia chiesta dal governo al momento dell’insediamento è fondamentale per la sua tenuta: se non la ottiene, il governo cade.

Dopo aver votato la fiducia in entrambe le camere, il primo compito del parlamento dal 27 ottobre sarà quello di formare le commissioni permanenti, gli organi collegiali del parlamento che hanno specifiche competenze su una materia e sono incaricati di esaminare i disegni di legge prima che vengano discussi in aula. Le commissioni dovrebbero eleggere i rispettivi presidenti nella settimana che inizia il 7 novembre.

