La cinquantaseisima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Capita talvolta che in un podcast di videogiochi come Joypad si parli anche di videogiochi, e quella volta è questa. Le uscite in queste settimane iniziano a essere consistenti, con Mario + Rabbids Sparks of Hope a fare la parte del leone. Si parla anche di A Plague Tale: Requiem, di Scorn, del bellissimo finale di Return To Monkey Island e di God Of War: Ragnarok, che almeno nelle primissime fasi non sembra avere la stessa potenza narrativa del suo predecessore. Tra il commiato a Stadia, che Google ha deciso di chiudere, e gli aggiornamenti sui progetti del cuore di Joypad (il canale Discord, il sito e il sempre frizzante Osservatorio Star Citizen), vengono consigliate la versione Switch di No Man’s Sky, SUPERHOT e The Case of Golden Idol.

