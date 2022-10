Verso le 22 di martedì sera è crollato un edificio dell’università di Cagliari, in Sardegna: al momento del crollo l’edificio era vuoto, quindi non ci sono stati feriti, ma si tratta di un luogo che di giorno è abitualmente molto frequentato dagli studenti.

🔴 #Cagliari, crollo Università: prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte. Nessun segnale rilevato dalle squadre dopo le prime verifiche, confermata l’indicazione della chiusura dell’aula magna all’ora del crollo [#19ottobre 00:15] pic.twitter.com/2I8Fxh0fJS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 18, 2022

L’edificio crollato si trovava in via Trentino e ospitava l’aula magna dell’ex facoltà di Geologia, ora utilizzata per le lezioni dei corsi della facoltà di Lingue. Nel pomeriggio nell’edificio c’erano stati alcuni laboratori di Lingue, e il palazzo era stato chiuso alle 20. Secondo le prime informazioni, di recente nel palazzo c’erano stati lavori di ristrutturazione, ma al momento non si conoscono le cause del crollo e le verifiche dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.

Il palazzo si trovava accanto a un altro edificio a forma di C che ospita altre aule e l’asilo della Facoltà, rimasto intatto dopo il crollo. Nelle vicinanze c’è anche il palazzo che ospita la mensa e lo studentato: al momento del crollo, che ha causato un fragoroso boato, gli studenti che si trovavano nei palazzi vicini sono usciti in strada, dove hanno passato diverse ore della notte.

#Cagliari, esclusa nella notte da squadre Usar e cinofili dei #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte nel crollo dell’aula magna dell’Università. In corso le operazioni di messa in sicurezza [#19ottobre 8:00] pic.twitter.com/nEYdueIKZV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 19, 2022

«Non c’è stato nessun segnale che si potesse verificare quanto accaduto. Gli edifici delle nostre Facoltà vengono ispezionati regolarmente», ha detto il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola. «Gli studenti hanno fatto l’ultima lezione verso le 17 e poi sono andati via. Quindi, come di consueto, tutti gli edifici vengono ispezionati e, una volta accertato che non vi sia nessuno all’interno, vengono chiusi». Gli edifici intorno a quello crollato oggi rimarranno chiusi per verifiche.