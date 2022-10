Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro, il premio individuale più importante del calcio professionistico, assegnato dalla rivista sportiva francese France Football al miglior giocatore della passata stagione. Per Benzema, che ha 34 anni, è francese e gioca con il Real Madrid dal 2009 è il primo Pallone d’Oro in carriera.

Nella passata stagione Benzema era riuscito a superare sé stesso disputando la sua miglior annata di sempre. In 46 partite giocate con il Real Madrid aveva segnato 44 gol, risultando decisivo sia nella vittoria del campionato spagnolo che della Champions League, la sua quinta in carriera.

Nelle preferenze espresse da cento giornalisti internazionali, Benzema ha preceduto Kevin De Bruyne del Manchester City, Sadio Mané del Bayern Monaco (la scorsa stagione al Liverpool), Robert Lewandowski del Barcellona (lo scorso anno al Bayern Monaco), Mohamed Salah del Liverpool e Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain.

Nel corso della cerimonia, tenuta al théâtre du Châtelet di Parigi, sono stati dati anche altri premi. Il Pallone d’Oro femminile è andato per il secondo anno consecutivo ad Alexia Putellas del Barcellona. A un giocatore del Barcellona maschile, Gavi, è andato invece il premio Raymond Kopa come miglior giovane, mentre Lewandowski ha ricevuto il trofeo Gerd Müller come miglior centravanti. Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, è stato premiato infine come miglior giocatore nel suo ruolo.

– Leggi anche: Com’è cambiato il Pallone d’Oro