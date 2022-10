Un cittadino italiano che combatteva con le milizie filorusse è stato ucciso nella regione di Donetsk

Elia Putzolu, un cittadino italiano che combatteva con le milizie filorusse nella regione ucraina di Donetsk, è stato ucciso. La morte è stata confermata dal ministero degli Esteri, che ha informato la famiglia di aver avviato i procedimenti necessari per riportare la salma in Italia.

Putzolu, che aveva 28 anni ed era di origine sarda, viveva da tempo in Russia, nella regione di Rostov. Al momento non si conoscono maggiori dettagli su come sia stato ucciso. Putzolu è il terzo cittadino italiano ucciso nel corso della guerra in Ucraina: prima di lui erano stati uccisi a marzo Edy Ongaro, che combatteva con i filorussi, e a fine settembre Benjamin Giorgio Galli, che invece combatteva nelle milizie ucraine.