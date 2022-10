La Russia vuole evacuare Kherson

Giovedì il vice primo ministro russo Marat Khusnullin ha annunciato che il governo aiuterà la popolazione della città ucraina di Kherson, occupata dall’esercito russo, a fuggire in Russia. L’annuncio è stato fatto mentre le forze ucraine stanno continuando una controffensiva sempre più efficace nel sud dell’Ucraina, e sembra ormai molto probabile che nelle prossime settimane possano arrivare a Kherson, una città estremamente importante per il suo valore strategico: da Kherson passa la principale strada che collega l’Ucraina meridionale con la penisola di Crimea.

Prima dell’annuncio di Khusnullin, il governatore filorusso della regione di Kherson, Vladimir Saldo, aveva scritto un messaggio sul proprio canale Telegram chiedendo aiuto alle autorità russe per organizzare l’evacuazione dei civili verso regioni più sicure, a causa degli incessanti attacchi ucraini. Le autorità ucraine, però, hanno sempre smentito di aver attaccato zone abitate da civili.

Quella di Kherson è una delle quattro regioni che la Russia occupa parzialmente e che di recente ha annesso illegalmente al proprio territorio dopo un referendum farsa. Agli occhi dello stato russo, la popolazione di Kherson sarebbe dunque composta da cittadini russi. La città è da tempo spopolata, perché la parte dei civili ucraini è scappata mesi fa, mentre un’altra parte è già stata portata in Russia, non sempre di propria volontà. Secondo quanto detto dalle autorità russe all’agenzia di stampa Tass, i primi civili evacuati da Kherson dovrebbero arrivare già venerdì nella regione russa di Rostov.

Southern Axis Update:#Ukrainian and #Russian sources stated that Russian troops are attempting to recapture positions in northern and northwestern #Kherson Oblast. /1https://t.co/wdLQA8HrYG pic.twitter.com/7AuSEt3XMi

— ISW (@TheStudyofWar) October 14, 2022