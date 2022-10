Annie Ernaux ha vinto il Nobel per la Letteratura

La scrittrice francese Annie Ernaux ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2022.

Il Nobel per la Letteratura è uno dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito letterario e viene assegnato dal 1901. In oltre 120 anni di storia è stato assegnato 114 volte a 118 persone (in più occasioni fu doppio), di cui 102 uomini e 16 donne. Il paese che ha avuto più premi Nobel per la Letteratura è la Francia (15), seguita da Stati Uniti (13), Regno Unito (13), Germania (9) e Svezia, il paese che assegna il riconoscimento, attraverso l’Accademia Svedese (8). Per quanto riguarda la distribuzione linguistica, 29 premi Nobel sono stati vinti da autori di lingua inglese, 15 da autori di lingua francese, 14 di lingua tedesca e 11 di lingua spagnola, con le altre lingue a seguire.

Nel 2021 il premio era stato assegnato a Abdulrazak Gurnah, un romanziere e studioso di letteratura tanzaniano poco conosciuto fuori dagli ambienti letterari.