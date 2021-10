Il premio Nobel per la Letteratura, in diretta

Il premio Nobel per la Letteratura 2021 sarà annunciato oggi alle 13:00 dall’Accademia di Svezia, nel corso di un evento organizzato a Stoccolma.

Dal 2012 che il premio non viene assegnato a una persona che non sia europea o nordamericana (quell’anno fu assegnato al cinese Mo Yan), si potrebbe scommettere su una scrittrice o uno scrittore asiatico o africano: ma la stessa considerazione si poteva fare nel 2020, anno della poeta canadese Louise Glück.

L’annuncio del premio in diretta

Per quanto riguarda il rapporto tra vincitrici e vincitori, è ancora a grande vantaggio dei secondi: dal 1901, quando il premio Nobel per la Letteratura fu assegnato per la prima volta, lo hanno vinto 101 uomini e 16 donne.

