I vincitori della Mostra del cinema di Venezia

L’événement della regista francese Audrey Diwan ha vinto il Leone d’oro per il miglior film della 78ª edizione Mostra del Cinema di Venezia. Il Gran premio della giuria è andato a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, mentre il Leone d’argento per la miglior regia è stato vinto da Jane Campion per The power of the dog. La giuria, presieduta dal regista sudcoreano Bong Joon, ha poi assegnato i premi per la migliore interpretazione femminile e maschile, la Coppa Volpi, a Penelope Cruz per Madres Paralelas e a John Arcilla per On the Job: The Missing 8.

I premi principali del festival del cinema di Venezia

Leone d’oro per il miglior film: L’événement di Audrey Diwan

Gran premio della giuria: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Leone d’argento per la miglior regia: Jane Campion per The power of the dog

Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Penelope Cruz per Madres Paralelas

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: John Arcilla per On the Job: The Missing 8

Miglior sceneggiatura: Maggie Gyllenhaal per The lost daughter

Premio Marcello Mastroianni (a un attore emergente): Filippo Scotti per È stata la mano di Dio

Premio speciale della giuria: Il Buco di Michelangelo Frammartino

Miglior film della sezione Orizzonti: Pilgrims di Laurynas Bareiša

Premio Leone del futuro per la miglior opera prima: Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark

L’événement è tratto dall’omonimo romanzo di Annie Ernaux e racconta di una donna francese che nel 1963 cerca di abortire clandestinamente – in quel periodo l’aborto era illegale in Francia.

La giuria che ha assegnato i premi più importanti era presieduta dal regista sudcoreano Bong Joon, e composta dal regista italiano Saverio Costanzo, l’attrice belga Virginie Efira, l’attrice e cantante britannica Cynthia Erivo, il regista romeno Alexander Nana, l’attrice canadese Sarah Gadon e infine la regista Chloé Zhao, che lo scorso anno vinse il Leone d’oro con Nomadland.