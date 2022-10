Giornata mondiale degli insegnanti: cos’è e perché si celebra oggi

Oggi, 5 ottobre, si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, la festa voluta nel 1994 dall’UNESCO, l’agenzia delle Nazioni Unite che promuove l’istruzione, la scienza e la cultura. La giornata fu creata per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, avvenuta nel 1966, definita dall’agenzia la principale base di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale.

Ogni anno l’UNESCO organizza vari eventi per sottolineare l’importanza della formazione e il ruolo degli insegnanti insieme ad alcuni partner, in particolare l’UNICEF, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ed Education International, la federazione internazionale che raggruppa le sigle sindacali degli insegnanti. Uno degli obiettivi della festa è ricordare gli impegni dell’“Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile, che fu adottata dalle Nazioni Unite nel 2015 con l’obiettivo di promuovere un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti.

In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, in diversi paesi vengono organizzate varie iniziative per ricordare l’importanza del ruolo degli insegnanti, il loro lavoro e gli sforzi che in tutto il mondo si stanno facendo per migliorare la loro condizione. La festa è celebrata anche con un doodle, l’immagine che di tanto in tanto compare su Google al posto del logo del motore di ricerca.