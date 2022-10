Il governo britannico ha rinunciato a tagliare le tasse ai ricchi

Il Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, il corrispondente inglese del nostro ministro dell’Economia, ha annunciato che il governo britannico non cancellerà più l’aliquota fiscale più alta sui redditi oltre le 150 mila sterline (circa 160 mila euro). La misura faceva parte del grande piano di riduzione delle tasse annunciato venerdì 23 settembre che ha innescato una grave crisi finanziaria nel Regno Unito, con la sterlina crollata ai minimi storici e i rendimenti sui titoli di stato ai massimi.

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022