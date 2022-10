Il pilota messicano della Red Bull Sergio Perez ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1, arrivando davanti a Charles Leclerc e a Carlos Sainz della Ferrari. In una gara cominciata con oltre un’ora di ritardo per la forte pioggia e condizionata da diversi ritiri e conseguenti safety car, Perez è stato sempre primo dopo aver superato nei primi metri Leclerc, che partiva in pole position. A causa di una infrazione nel mantenimento della distanza dalla safety car, la conferma ufficiale della vittoria di Perez è arrivata un paio d’ore dopo la fine del Gran Premio: ha ricevuto una penalità di cinque secondi, ma è comunque rimasto davanti a Leclerc.

Max Verstappen, che poteva vincere matematicamente il Mondiale già oggi, è arrivato settimo dopo essere partito nelle retrovie: ha sbagliato diverse volte, uscendo anche di pista, e non è riuscito a rimontare in un circuito cittadino in cui i sorpassi sono molto difficili. Ha ora 341 punti in classifica, oltre 100 in più del suo compagno di squadra Perez e di Leclerc.

A causa dei numerosi interventi della safety car e della virtual safety car, in seguito ai ritiri di Alonso, Ocon e Latifi e degli incidenti di Tsunoda, Albon e Zhou, il Gran Premio è finito con qualche giro di anticipo per non superare il limite di due ore dalla partenza previsto dal regolamento.

Il vantaggio di Verstappen in classifica è tale per cui non ci sono di fatto dubbi che vincerà nelle prossime gare: forse già domenica 9 ottobre, alle sette di mattina, quando la Formula 1 correrà in Giappone sul circuito di Suzuka, dove non si gareggiava dal 2019 per via della pandemia.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Singapore: