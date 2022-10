Le previsioni meteo per domenica 2 ottobre

Domenica sarà una giornata di sole in gran parte d’Italia. È prevista pioggia solo nel nord della Toscana e sulle Alpi, per il resto ci saranno periodi di cielo coperto in misura più o meno pronunciata. Dovrebbero inoltre aumentare le temperature in gran parte del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili