La cinquantacinquesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Questo episodio di Joypad parte con il racconto del Tokyo Games Show da parte del nostro inviato Francesco Fossetti, che anche se gli ha fatto perdere gli ultimi State of Play di Sony e Nintendo Direct di Nintendo è comunque mediamente soddisfatto. Tra i pochi giochi pubblicati in questi giorni ci sono Grounded, Diofield Chronicle (che si fa ricordare per l’approccio putiniano alla gestione di una nazione) e Splatoon 3, oltre che ovviamente l’onda lunga della nostalgia innescata da Return to Monkey Island. Prima dei consigli della settimana (la Comic edition di Batman Arkham City, il trailer della serie HBO di The Last of Us e l’anime prodotto da Netflix Cyberpunk Edgerunners) i tre di Joypad si chiedono se la grande fuga di notizie legata a Grand Theft Auto VI abbia fatto anche cose buone.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.