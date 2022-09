L’uragano Ian è arrivato in South Carolina

Venerdì, come previsto, l’uragano Ian ha raggiunto il South Carolina dopo essere passato per la Florida, dove ha causato la morte di almeno 21 persone secondo stime non ufficiali e dove circa 2,6 milioni di abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza corrente elettrica. Il South Carolina si trova a nord della Florida: l’uragano Ian ne ha raggiunto la costa nei pressi di Georgetown, secondo quanto comunicato dal National Hurricane Center (NHC), il centro nazionale statunitense che si occupa del monitoraggio degli uragani.

Update: Surface observations indicate that the center of #Hurricane #Ian made landfall on Sep 30 at 205 pm EDT (1805 UTC) near Georgetown, South Carolina with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h) and an

estimated minimum central pressure of 977 mb (28.85 inches). pic.twitter.com/TNk43VBHUG — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 30, 2022

L’uragano Ian è uno dei più forti che abbiano colpito gli Stati Uniti negli ultimi dieci anni. In South Carolina ha inondato le zone balneari e i quartieri residenziali della costa con fortissime piogge e causato venti che hanno superato i 130 chilometri orari, secondo quanto calcolato dal NHC.

Prima del suo arrivo, l’uragano aveva già provocato forti piogge e venti che tra le altre cose avevano colpito diverse infrastrutture elettriche, lasciando molte aree senza elettricità. A Pawleys Island, nella contea di Georgetown, l’uragano ha divelto un pontile, poi finito in mare e portato via dalla corrente; a Myrtle Beach le onde hanno sommerso il lungomare solitamente frequentato dai turisti.

7 am. Already kicking pretty good in #Charleston. Radar says this is a vigorous inner rainband. Chasing #Hurricane #IAN in #SouthCarolina pic.twitter.com/nihl0efW3x — Josh Morgerman (@iCyclone) September 30, 2022

8 am. #Charleston already getting some stiff winds. In a dry slot between rainbands, but blowing hard. I'm getting in the car & heading NE. Chasing #Hurricane #IAN in #SouthCarolina pic.twitter.com/CGDA7hw6Bj — Josh Morgerman (@iCyclone) September 30, 2022

Sembra che Ian sia arrivato in South Carolina come uragano di categoria 1, quindi con venti e piogge più deboli rispetto a quelli che avevano colpito la Florida, dove era arrivato come uragano di categoria 4 (il livello massimo è 5, anche detto «disastroso»), con venti che avevano raggiunto i 240 chilometri orari, salvo poi attenuarsi mentre l’uragano si spostava nell’entroterra.

In Florida, nel frattempo, le stime locali parlano di almeno 21 morti, nove in più rispetto a quelli contati nella prima parte della giornata. Ci si aspetta che il numero continui a crescere e potrebbero volerci giorni per avere un dato definitivo. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha detto che in alcune contee è stata ripristinata la corrente elettrica, ma che in altre i danni sono tali che le infrastrutture dovranno essere completamente ricostruite.