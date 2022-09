La regina della Danimarca ha tolto i titoli reali a quattro suoi nipoti

La regina Margherita II di Danimarca, l’unica sovrana regnante in Europa e la seconda più longeva tra i monarchi ancora in vita, ha deciso di togliere i titoli reali a quattro dei suoi otto nipoti, cioè ai figli del principe Joachim, il più giovane dei suoi due figli. Secondo le informazioni fornite dall’ufficio della regina, la motivazione ufficiale è fare in modo che i figli di Joachim possano condurre vite più normali e indipendenti dagli obblighi legati agli impegni della famiglia reale.

Con un comunicato diffuso mercoledì, la famiglia reale reale danese ha fatto sapere che dal primo gennaio del 2023 i «discendenti» del principe Joachim potranno usare solo i titoli di conte e contessa di Monpezat, dal nome della famiglia del loro defunto nonno, il principe consorte Henrik: i loro precedenti titoli di principi e principessa di Danimarca invece «smetteranno di esistere». Nel comunicato viene specificato che la regina Margherita II vuole creare un ambiente in cui siano i suoi nipoti a «determinare le loro vite in maniera molto più ampia», senza «le considerazioni e i doveri speciali che derivano dall’affiliazione formale con la famiglia reale».

Il comunicato dice anche che la decisione della regina ricalca quelle già prese da altre famiglie reali europee, per esempio quella del re di Svezia nel 2019.

Il principe Joachim di Danimarca è il sesto in linea di successione al trono danese e ha avuto quattro figli da due matrimoni diversi: Nikolai (23) e Felix (20) da quello con la contessa Alexandra, ed Henrik (13) e Athena (10) assieme alla principessa Marie, la sua attuale compagna. Ha 53 anni ed è un anno più giovane del principe Frederik, suo fratello e primo erede al trono. La decisione della regina non riguarda i figli avuti da Frederik e dalla moglie Mary, Christian (16), Isabella (15) e i gemelli Josephine e Vincent (11), che continueranno ad avere i propri titoli. Raggiunti i 18 anni però solo Christian, secondo erede al trono, riceverà l’appannaggio annuale della famiglia.

La regina Margherita II ha 82 anni, è stata incoronata nel 1972 e quest’anno festeggia il cosiddetto Giubileo d’oro, ossia i 50 anni di regno. La sua decisione non è piaciuta particolarmente alla contessa Alexandra, la madre di Nikolai e Felix, che ha detto ai giornali danesi di essere «sconvolta» dalla decisione. Parlando con il tabloid BT, Alexandra ha aggiunto anche che sia lei sia i suoi figli si sentono «esclusi» e «non capiscono come mai siano stati privati della loro identità».

Non è la prima volta che una decisione della regina Margherita scontenta qualche membro della famiglia reale. Nel 2017 il principe consorte Henrik, suo marito, aveva detto di non voler essere seppellito vicino a lei perché era «infelice» di non essere mai stato nominato re consorte, un po’ come era successo al principe Filippo, marito della regina Elisabetta II del Regno Unito.

Henrik morì a 83 anni nel febbraio del 2018. Dopo i funerali a Copenaghen, fu cremato: parte delle sue ceneri fu dispersa in mare, e parte è conservata in una porzione privata del giardino del palazzo di Fredensborg, la residenza della famiglia reale danese in primavera e autunno.

– Leggi anche: Chi sono ora i monarchi più anziani del mondo