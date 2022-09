Album fotografico di questa campagna elettorale

Le straordinarietà di questa campagna elettorale sono state diverse e piuttosto visibili: breve, prima di tutto, perché tra quando si è saputo delle elezioni anticipate e il giorno del voto sono passati poco più di due mesi. Calda, poi, come dimostra il sudore sulle fronti dei leader politici e le maniche spesso arrotolate. Le ferie di agosto in mezzo hanno fatto sì che, di fatto, la maggior parte degli eventi elettorali si sia concentrata da settembre in poi, perché senza elettori le foto della campagna elettorale vengono male. Ne abbiamo raccolte un po’, alcune onorevoli e altre un po’ meno, tutte a loro modo testimonianze di una campagna elettorale che per un motivo o per l’altro ricorderemo di sicuro.