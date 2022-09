In Spagna la società di consegne a domicilio Glovo è stata multata per 79 milioni di euro per non aver messo in regola i “rider”

Mercoledì il ministero del Lavoro spagnolo ha annunciato una multa di 79 milioni di euro nei confronti della società di consegne a domicilio Glovo, per non aver messo in regola i cosiddetti rider, i fattorini che si occupano delle consegne. Nello specifico, secondo quanto detto dalla ministra del Lavoro Yolanda Díaz, Glovo avrebbe violato la legge approvata lo scorso anno in Spagna che impone alle società di consegne a domicilio di stipulare contratti di lavoro dipendente con i rider.

Secondo la ministra, da quando nell’agosto del 2021 la legge è entrata in vigore, Glovo si sarebbe rifiutata di offrire contratti a più di 10.600 rider, e avrebbe anche ostacolato le indagini dell’ispettorato del lavoro. Glovo è una delle principali società al mondo di consegne a domicilio: è stata fondata nel 2015 a Barcellona, in Spagna, dove ha ancora sede, e nel dicembre del 2021 è stata rilevata dalla multinazionale tedesca Delivery Hero.