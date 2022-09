È il giorno del funerale della regina Elisabetta II

Dopo undici giorni di lutto, con numerose cerimonie in buona parte del Regno Unito, oggi a Londra sarà celebrato il funerale della regina Elisabetta II, morta l’8 settembre scorso dopo 70 anni e 214 giorni di regno. Alla cerimonia funebre parteciperanno circa 500 capi di stato, diplomatici e membri di altre famiglie reali, in quello che sarà uno degli eventi istituzionali più importanti per il Regno Unito degli ultimi decenni. Per molti sarà la prima occasione per incontrare re Carlo III, che ha automaticamente assunto i poteri che erano della sovrana, ma la cui cerimonia di incoronazione non avverrà probabilmente prima del prossimo anno.

L’Italia sarà rappresentata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto a Buckingham Palace, la sede londinese della monarchia britannica, domenica 18 settembre da re Carlo III con la regina consorte Camilla per «un ricevimento formale pre esequie». Tra i partecipanti al funerale ci saranno anche il presidente francese Emmanuel Macron, quello tedesco Frank-Walter Steinmeier e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnato dalla moglie Jill.

Ci saranno inoltre il vicepresidente della Cina, Wang Qishan, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il presidente irlandese Michael D. Higgins, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e numerosi altri capi di stato e primi ministri. Non saranno invece presenti rappresentanti dalla Russia, per via delle sanzioni economiche decise dal Regno Unito nei confronti del paese in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Ci saranno inoltre i rappresentanti delle principali famiglie regnanti europee, in alcuni casi imparentate con i Windsor, attuale famiglia regnante nel Regno Unito. Tra i tanti invitati regali ci sono re Filippo VI e la regina Letizia di Spagna, accompagnati dall’ex re spagnolo Juan Carlos con la moglie Sofia, re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi con la regina Maxima, re Filippo del Belgio con la regina Mathilde, la regina Margherita II di Danimarca, re Carlo XVI Gustavo di Svezia con la regina Silvia e l’imperatore giapponese Naruhito con la moglie Masako.

Cosa succede oggi

Tutte le ore sono riferite all’Italia, un’ora avanti rispetto al Regno Unito

9:00 – A Westminster Abbey, la cattedrale gotica vicina al palazzo del Parlamento a Londra dove la bara della regina Elisabetta II è esposta dalla scorsa settimana, inizia l’accoglienza dei rappresentanti dai vari paesi.

11:44 – La bara della regina Elisabetta II viene trasferita da Westminster Hall, nel palazzo del Parlamento, a Westminster Abbey con un corteo funebre. Il feretro viene trasportato su un affusto di cannone trainato da 142 marinai. Il medesimo affusto fu utilizzato per il funerale di Giorgio VI, dal quale Elisabetta II ereditò il regno nel 1952. Al corteo parteciperanno re Carlo III e vari membri della famiglia reale, compresi i principi William e Harry.

12:00 – Raggiunta Westminster Abbey, inizia il funerale di stato, riservato solitamente ai soli sovrani e ad altre personalità di grande spicco. L’ultimo funerale di un sovrano nell’abbazia risale al Diciottesimo secolo.

12:55 – Vengono osservati due minuti di silenzio in tutto il Regno Unito, prima della conclusione della cerimonia funebre che dovrebbe essere pochi minuti dopo, a mezzogiorno.

13:15 – Inizia il lungo corteo funebre per le vie di Londra, da Westminster Abbey a Hyde Park Corner, nelle vicinanze del Wellington Arch. La processione viene scandita da un rintocco del Big Ben ogni minuto e da colpi a salve sparati da Hyde Park. Il corteo percorre il Mall, il grande viale che partendo nei pressi di Trafalgar Square raggiunge Buckingham Palace. Tra i partecipanti sono previsti re Carlo III e il resto della famiglia reale.

14:00 – La bara di Elisabetta II viene trasferita da Londra al castello di Windsor, altra importante sede della monarchia britannica in Inghilterra. Il viaggio richiede meno di un’ora.

16:00 – Un nuovo corteo funebre accompagna la bara di Elisabetta II in un percorso nel comprensorio del castello di Windsor fino alla cappella di San Giorgio, per un’ultima cerimonia di saluto. L’edificio nel tempo è stato utilizzato per molte cerimonie legate alla famiglia Windsor, compreso il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle e il funerale del principe Filippo, il marito di Elisabetta II morto nel 2021. Al termine della cerimonia, la bara viene trasferita nella cripta della cappella.

17:45 – Finita la cerimonia a San Giorgio, la famiglia reale si prepara per l’ultima cerimonia.

20:30 – Con una cerimonia privata, Elisabetta II del Regno Unito viene sepolta insieme al principe Filippo.