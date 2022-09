Cosa succederà al reddito di cittadinanza dopo le elezioni?

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sembra invece aver abbandonato i suoi propositi di abolizione del reddito di cittadinanza tramite referendum abrogativo.

Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinistra difende il reddito che ha votato con Di Maio, i 5S difendono il reddito che hanno votato con Conte.

Gli unici seri su questo siamo noi #ItaliaSulSerio #Calenda pic.twitter.com/Rs19XVOKEV — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 6, 2022

Il programma elettorale, sottoscritto con Azione di Carlo Calenda, promette di «consentire concretamente alle agenzie private di trovare lavoro ai percettori». Aggiunge poi che «è fondamentale che le agenzie private svolgano colloqui mensili obbligatori con i percettori del reddito al fine di monitorare la ricerca di lavoro e individuare eventuali esigenze formative. Il sussidio deve essere rimosso per i percettori che non partecipano ai colloqui». In realtà, la legge di Bilancio 2022 ha già previsto che un nucleo familiare possa perdere l’assegno se uno dei suoi componenti non si presenta entro i termini presso il Centro per l’impiego.

Il Movimento 5 Stelle, che ha ideato e introdotto la misura, nel suo programma promette genericamente un «rafforzamento del reddito di cittadinanza», l’introduzione di «misure per rendere più efficiente il sistema delle politiche attive» e di un «monitoraggio delle misure antifrode».

⭐ RAFFORZAMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA Il Reddito di cittadinanza è uno strumento fondamentale per combattere la povertà, elogiato da molte istituzioni nazionali e internazionali. — MoVimento 5 Stelle

Come funziona oggi il reddito di cittadinanza e chi lo percepisce

Il reddito di cittadinanza è stato la più importante misura proposta dal Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale del 2018 ed è stato introdotto nel 2019 dal primo governo di Giuseppe Conte, guidato proprio dal Movimento 5 Stelle insieme alla Lega.



È un sussidio pensato per le famiglie e gli individui che si trovano in difficoltà economica. Non si tratta di un sussidio di disoccupazione, ma di una misura di sostegno al reddito che rimane disponibile una volta terminati gli strumenti ordinari, come la cassa integrazione e il sussidio di disoccupazione, ossia la NASPI. Tant’è che alcuni percettori hanno un lavoro, che però non consente di raggiungere una soglia di reddito tale da uscire dalla povertà.

Non è universale, è temporaneo e vincolato alla partecipazione delle persone che lo ricevono a un percorso di inserimento lavorativo. Da aprile 2019 viene destinato solo ai cittadini italiani o a chi risiede in Italia da almeno 10 anni. Ci sono anche parametri economici per ricevere il sostegno economico: il nucleo famigliare deve avere un valore ISEE inferiore a 9.360 euro. L’ISEE è un indicatore che accerta lo stato economico di una famiglia: comprende non solo il reddito complessivo annuo, ma anche rendite e beni di proprietà. L’assegno è mensile e non ha un importo fisso: dipende dal numero di componenti della famiglia, dall’ISEE, dalle eventuali integrazioni per pagare l’affitto.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’INPS, a luglio 2022 le famiglie che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza sono state un milione e 53mila, per un totale di due milioni e 361mila persone coinvolte. La pensione di cittadinanza, la versione del reddito di cittadinanza per gli anziani sopra i 67 anni, è stata ricevuta da 117mila famiglie per un totale di 132mila persone coinvolte. L’importo medio dell’assegno – considerati entrambi i tipi – è stato di 551 euro al mese.