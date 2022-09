Roger Federer si ritira

Il tennista svizzero Roger Federer ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica: Federer ha 41 anni, è uno dei tennisti più vincenti di sempre ed è considerato unanimemente uno dei migliori nella storia di questo sport.

Insieme allo spagnolo Rafael Nadal e al serbo Novak Djokovic ha dominato il tennis mondiale degli ultimi 25 anni: in carriera ha vinto 20 Slam, il nome dei quattro tornei più importanti al mondo, due in meno di Nadal e uno in meno di Djokovic. Ha soprattutto vinto otto volte il torneo di Wimbledon, che si gioca sull’erba in Inghilterra, come mai nessuno prima di lui era riuscito a fare.

Negli ultimi due anni aveva avuto diversi guai fisici e, dopo essere uscito ai quarti di finale di Wimbledon lo scorso anno, si era operato al ginocchio destro e da allora non aveva più disputato né i Giochi Olimpici né nessun altro torneo successivo.

In un messaggio audio pubblicato sui suoi social network, ha detto che la sua ultima gara sarà alla Laver Cup, torneo a squadre divise tra giocatori europei e del resto del mondo, che si giocherà dal 23 al 25 settembre a Londra.

To my tennis family and beyond, With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

