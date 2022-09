Dove vedere Italia-Francia, quarto di finale degli Europei di basket

Italia-Francia, quarto di finale degli Europei maschili di basket, si gioca oggi pomeriggio a partire dalle 17.15 alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. È la terza partita di questo turno, dopo Germania-Grecia e Spagna-Finlandia, giocate martedì e terminate con le qualificazioni alle semifinali di Germania e Spagna. La vincente di Italia-Francia incontrerà invece la vincente di Slovenia-Polonia, in programma oggi alle 20.30.

La Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco viene da un’emozionante e per molti versi storica vittoria contro la Serbia agli ottavi di finale, arrivata con una grande prova di squadra — nonostante l’espulsione di Pozzecco nel terzo quarto — trainata nel punteggio dalle prestazioni individuali di Nicolò Melli, Simone Fontecchio e Marco Spissu, autori di 62 punti complessivi.

L’avversaria di oggi è probabilmente ancora più impegnativa. La Francia è infatti vice campionessa olimpica, e a Tokyo, oltre ad essere stata superata soltanto in finale dagli Stati Uniti, aveva eliminato proprio l’Italia con un 84-75 piuttosto netto. Quella Francia aveva quattro giocatori esperti provenienti dalla NBA: Rudy Gobert, Frank Ntilikina, Evan Fournier e Nicolas Batum. Di questi quattro, agli Europei sono presenti soltanto Gobert e Fournier, e tanto basta a renderla favorita. Gobert è uno dei migliori difensori di tutto il campionato, Fournier è America da dieci stagioni. Oltre a loro, anche Théo Maledon e Timothé Luwawu-Cabarrot giocano in NBA, anche se da meno tempo.

Dove vedere Italia-Francia

In Italia le partite degli Europei di basket non vengono trasmesse in chiaro, ma soltanto sulla piattaforma Eleven Sports o su Sky, che fin qui ha trasmesso in diretta una selezione dei migliori incontri della fase a gironi, tutta la fase a eliminazione diretta e tutte le partite dell’Italia nel corso del torneo, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.