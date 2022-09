Max Verstappen ha vinto a Monza

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1, corso domenica all’Autodromo di Monza. Verstappen, partito settimo, ha preceduto al traguardo Charles Leclerc della Ferrari, partito dalla pole position, e George Russell della Mercedes. L’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, è arrivato quarto.

VERSTAPPEN WINS THE ITALIAN GRAND PRIX The Dutchman takes the chequered flag. Leclerc comes home in second with Russell taking the final podium spot #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/HEqXM7CLqp — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

Prima dell’ingresso della safety car in pista per il ritiro di Daniel Ricciardo (McLaren) a cinque giri dalla fine, Verstappen aveva accumulato un vantaggio di oltre quindici secondi su Leclerc e trenta su Russell. La gara si è poi conclusa in regime di safety car (tra i fischi del pubblico per la mancata ripartenza).

Per Verstappen è la quinta vittoria consecutiva e la undicesima nelle sedici gare corse fino a qui. Il suo vantaggio in classifica è tale che, a sei Gran Premi dal termine di questa stagione, può dirsi praticamente certo del secondo titolo mondiale.

END OF RACE (LAP 53/53) Verstappen crosses the line moments after the Safety Car pulls into the pit lane TOP 10

Verstappen

Leclerc

Russell

Sainz

Hamilton

Perez

Norris

Gasly

De Vries

Zhou #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/uWHmiQlaej — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

