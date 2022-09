Le foto delle manifestazioni di cordoglio per la morte di Elisabetta II

Poco dopo l’annuncio della morte della regina Elisabetta II, giovedì sera, sono cominciate le manifestazioni pubbliche d’affetto e cordoglio: a Londra migliaia di persone si sono riunite davanti alla residenza reale a Buckingham Palace, molte sono rimaste fino a tarda serata, e centinaia di taxi si sono incolonnati in silenzio in segno di lutto nelle strade circostanti. Davanti alla residenza sono stati lasciati fiori e bigliettini affettuosi, i cartelloni pubblicitari delle città si sono riempiti di immagini della regina, i negozi hanno esposto immagini e frasi in suo onore. Elton John ha dedicato alla regina un tributo durante un suo concerto a Toronto, in Canada.