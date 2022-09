Il Regno Unito ora ha un re

Con la morte della regina Elisabetta II, il principe Carlo, il suo figlio primogenito, è diventato automaticamente re del Regno Unito. È stato chiamato tale ufficialmente per la prima volta nello stesso messaggio con cui la famiglia reale britannica ha annunciato la morte della regina:

La regina è morta in pace a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

La regina consorte è la duchessa di Cornovaglia Camilla Shand,– più nota col cognome del primo marito, Parker Bowles – con cui Carlo è sposato dal 2005.

Carlo ha 73 anni ed è stato il più longevo erede al trono della storia della monarchia britannica: aveva tre anni quando lo diventò. Deteneva il titolo di principe di Galles, riservato al primo in linea di successione, dal 1958, quando aveva 10 anni. Sarà proclamato ufficialmente re nel giro di 24 ore in una delle residenze reali di Londra, il St James’s Palace. A proclamarlo re sarà un organo cerimoniale di cui fanno parte il sindaco di Londra, e alcuni parlamentari ed ex parlamentari, tra gli altri. L’incoronazione invece sarà organizzata nei prossimi mesi.

Il re ha già diffuso il suo primo messaggio in quanto tale, sulla morte di sua madre.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

In un messaggio televisivo alla nazione, la prima ministra del Regno Unito Liz Truss ha annunciato che il nome del nuovo re sarà “Carlo III” (per la precisione “Charles III”). Non era scontato: il padre della regina Elisabetta si chiamava Alberto ma aveva scelto di regnare come Giorgio VI. Carlo avrebbe potuto scegliere come nome da monarca uno qualsiasi dei suoi quattro nomi, che sono: Charles Philip Arthur George.

I precedenti re di nome Carlo, Carlo I e Carlo II, appartenevano alla casata degli Stuart e regnarono rispettivamente tra il 1625 e il 1649 e tra il 1660 e il 1685 (in Inghilterra, almeno, fu re della Scozia anche in precedenza). Carlo I fu il primo monarca della storia a essere condannato a morte da un tribunale, durante la Rivoluzione inglese.

