Copertine di agosto e settembre 2022

Settembre è uno dei mesi più importanti per l’editoria, quello in cui sono organizzati alcuni dei più grossi festival dedicati alla letteratura e quello che apre la stagione editoriale che termina col Natale, un momento di grandi acquisti librari. Per questa ragione le copertine che compaiono nelle librerie tra la fine di agosto e settembre sono spesso abbastanza creative e interessanti. Quest’anno si distinguono, tra le altre, quelle di un libro che ne ha due, un paio che anticipano temi difficili da illustrare e una che richiama libri d’altri tempi. C’è poi una copertina “importata”, varie che evocano fantasmi, una raccontata da una cartolina nascosta tra le pagine.