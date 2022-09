Gianmarco Tamberi ha vinto la Diamond League nel salto in alto, di nuovo

L’atleta italiano Gianmarco Tamberi ha vinto la finale di salto in alto della Diamond League, una competizione che si svolge in dodici meeting di atletica leggera durante l’anno. Tamberi ha vinto con un salto da 2,34 metri, la sua migliore misura stagionale, realizzato al secondo tentativo: in questo modo è riuscito a superare il 23enne statunitense JuVaughn Harrison, che aveva a sua volta raggiunto i 2,34 metri, ma solo al terzo tentativo.

Per Tamberi è la seconda vittoria consecutiva nella Diamond League, dopo quella dello scorso anno: prima di lui nessun italiano era mai riuscito a vincere in questa competizione, che è considerata il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera. La finale si svolgeva a Zurigo.

Tamberi ha 30 anni ed è considerato uno dei saltatori in alto italiani più forti di sempre: detiene il record nazionale nella specialità sia indoor (2,38 metri) che outdoor (2,39 metri). Dopo diversi infortuni – che gli avevano impedito tra le altre cose di partecipare alle Olimpiadi di Rio, nel 2016 – ha vinto l’oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo la scorsa estate. Meno di un mese fa aveva vinto l’oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera.