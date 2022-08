Nel fine settimana circa un migliaio di migranti ha raggiunto le coste italiane: ci sono stati sbarchi di diverse decine di imbarcazioni in Sicilia, sulle isole di Lampedusa e Pantelleria, ma anche in Puglia, Calabria e Sardegna. Le imbarcazioni provenivano soprattutto da Libia e Tunisia. In alcuni casi gli sbarchi sono stati resi possibili dalle attività di soccorso svolte dalla Guardia costiera e da organizzazioni non governative. Al momento i migranti si trovano in strutture di accoglienza: quella di Lampedusa è sovraffollata e sta ospitando circa 1500 persone (la sua capienza massima sarebbe di 350 posti).