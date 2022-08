Le avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League

I sorteggi dei gironi di Europa e Conference League, le due coppe europee che per importanza vengono dopo la Champions League, si sono tenuti venerdì pomeriggio a Istanbul. Le squadre italiane che giocheranno nelle due competizioni sono tre: Roma e Lazio in Europa League, Fiorentina in Conference, grazie alla qualificazione ottenuta giovedì sera vincendo i playoff contro gli olandesi del Twente.

I gironi di Roma, Lazio e Fiorentina sorteggiati venerdì:

UEL Gruppo C

– Roma

– Ludogorets Razgrad

– Betis Siviglia

– HJK Helsinki

UEL Gruppo B

– Lazio

– Feyenoord

– Midtjylland

– Sturm Graz

UCL Gruppo A

– Istanbul Basaksehir

– Fiorentina

– Heart of Midlothian

– RFS Riga

Qui tutti i gironi di Europa League e qui di Conference League.