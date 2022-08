Il calcio d’inizio furtivo virale su TikTok

Pensare nuovi modi di giocare a calcio è inevitabilmente sempre più difficile. In oltre un secolo è diventato lo sport più popolare al mondo, viene seguito quotidianamente in ogni suo aspetto, e ai suoi massimi livelli le tecnologie, la raccolta dati e l’analisi statistica hanno svelato gran parte delle conoscenze che un tempo differenziavano gli stili di gioco di squadre e di interi movimenti nazionali.

La ricerca del vantaggio sull’avversario si è quindi spostata sui dettagli, e le squadre analizzano ogni aspetto del gioco, anche all’apparenza secondario, per trovarne qualcuno di nuovo. Capita così che a volte qualcuno inventi una giocata o uno schema nuovo con cui per un certo periodo riesce a spiazzare gli avversari.

Qualcosa di simile sta succedendo ora, e il fatto che se ne parli già “certifica” in un certo senso la fine di questa novità e la sua assimilazione. A qualcuno sarà capitato di vedere sui social network un montaggio di azioni sviluppate rapidamente dal calcio d’inizio: palla indietro, palla avanti, palla lunga, scatto in profondità dell’attaccante e, se queste tre cose vengono fatte bene, probabilmente gol dopo appena pochi secondi di gioco.

L’esecuzione più recente e famosa è stata quella del Paris Saint-Germain, che lo scorso weekend, nella vittoria per 7-1 ottenuta in trasferta a Lille, ha segnato così il gol del vantaggio. Dal calcio d’inizio, Neymar l’ha passata all’indietro verso Verratti, che gliel’ha ripassata a sua volta. Neymar l’ha poi girata a Messi, lì nelle vicinanze, e questo tergiversare ha dato il tempo a Mbappé di portarsi furtivamente a ridosso della linea difensiva avversaria. Al momento giusto, Messi ha lanciato il pallone in profondità verso Mbappé. Trovatosi da solo davanti al portiere, con la difesa colta impreparata, l’attaccante ha segnato con un pallonetto dopo appena sette secondi di gioco.

Non è un caso che lo abbia fatto proprio il Paris Saint-Germain, che nella passata stagione lo aveva subito due volte negli ottavi di finale di Champions League dal Real Madrid, senza però subire gol.

Stabilire con certezza le origini di queste giocate non è mai scontato: c’è sempre qualcuno che ne rivendica la paternità, sostenendo di averlo fatto prima degli altri, magari senza la presenza di telecamere, o in qualche contesto minore. In questo caso l’origine dello schema su calcio d’inizio viene accreditata alla squadra inglese del Bournemouth, e in particolare a Matt Wells, assistente dell’allenatore Scott Parker, ex giocatore di Chelsea, West Ham e della nazionale inglese. Wells e Parker lo misero in pratica lo scorso dicembre, in casa del Fulham a Londra, dove segnarono all’inizio del secondo tempo.

Da allora lo schema è stato replicato più volte, da squadre diverse, e soprattutto in questi ultimi mesi: dal Rayo Vallecano in amichevole contro il Manchester United a Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar del campionato olandese, fino alla perfetta esecuzione del PSG. Qualcuno sostiene anche che la giocata sia una sorta di evoluzione di quella con cui il Milan, nel dicembre del 2020, segnò al Sassuolo il gol più veloce nella storia della Serie A. In quell’occasione però non ci furono lanci, ma solo un passaggio dopo che cinque giocatori del Milan scattarono insieme in attacco al fischio d’inizio.

Per eliminare ogni dubbio, a metà agosto il Bournemouth ha pubblicato sul suo profilo TikTok un montaggio con tutte le azioni messe in pratica di recente, scrivendo: «Amiamo vedere come la nostra routine stia venendo usata». Con quasi 7 milioni di visualizzazioni, è di gran lunga il post più popolare nella pagina del piccolo club inglese, che nel frattempo è salito in Premier League. Alcune squadre, in particolare quelle più piccole e meno attrezzate, avrebbero conosciuto la giocata proprio da quel post, come il Cliftonville, squadra nordirlandese che stando a quanto scritto dal Guardian lo avrebbe visto soltanto a un’ora dalla sua ultima partita, sabato scorso, riuscendo poi a segnare al primo tentativo.

