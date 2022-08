Le previsioni meteo per domenica 14 agosto

Domani, domenica 14 agosto, in Italia è attesa un po’ di pioggia e su diverse regioni sono previste non poche nuvole. Al Nord, le nubi più dense saranno nel pomeriggio su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, con qualche possibile temporale tardopomeridiano e serale nelle aree prealpine. Al Centro e in Sardegna ci saranno nuvole ma non dovrebbero esserci piogge, mentre al Sud potrebbe piovere in alcune aree di Puglia, Sicilia e Calabria.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili