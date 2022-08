Giorgia Meloni dice che la destra italiana «ha consegnato il fascismo alla storia»

Mercoledì sera Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha diffuso un video in tre lingue – francese, inglese e spagnolo – in cui ha detto di voler rispondere agli articoli usciti sulla stampa internazionale che descrivono il suo partito come «un pericolo per la democrazia, per la stabilità italiana, europea e internazionale». Nel video Meloni prende le distanze dalle posizioni tradizionali dell’estrema destra a cui Fratelli d’Italia è associato fin dalla fondazione, e lo descrive come «il partito politico dei conservatori italiani»:

«La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche. E senza ambiguità è ovviamente anche la nostra condanna del nazismo e del comunismo, l’unica delle ideologie totalitarie del XX secolo che è ancora al potere in alcune nazioni».

La contiguità di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia con vari ambienti di estrema destra è stata più volte documentata: l’anno scorso per esempio un’inchiesta di Fanpage aveva raccontato i rapporti tra alcuni dirigenti milanesi del partito, in particolare l’eurodeputato Carlo Fidanza, e l’imprenditore Roberto Jonghi Lavarini, noto per fare parte di vari gruppi neofascisti. Oggi fanno parte di Fratelli d’Italia diversi politici che militarono a loro tempo nel Movimento Sociale Italiano, erede del partito fascista: nel simbolo del partito di Meloni ancora oggi c’è la fiamma tricolore che identificava il MSI.

Da mesi Meloni sta cercando però di presentarsi come una leader istituzionale e affidabile, soprattutto nella politica estera, in vista di un possibile incarico di governo: per le elezioni del 25 settembre Fratelli d’Italia è dato come primo partito italiano in tutti i principali sondaggi, e se come sembra la coalizione di destra dovesse vincere e Fratelli d’Italia dovesse risultare il partito più votato, dovrebbe essere scelta proprio Meloni come presidente del Consiglio.

Nel suo discorso Meloni ha parlato abbastanza chiaramente di questa possibilità:

«Ho letto che la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni di settembre comporterebbe un disastro, che porterebbe a una svolta autoritaria, all’uscita dell’Italia dall’Euro e altre sciocchezze di questo genere. Niente di tutto ciò è vero, ma so benissimo che questi articoli vengono ispirati dal potente circuito mediatico della sinistra».

Meloni ha anche sostenuto che il suo partito non ha posizioni euroscettiche e ha ribadito il suo posizionamento nel Partito dei Conservatori e Riformisti Europei, «che condivide valori ed esperienze con i Tories britannici, con i Repubblicani statunitensi e il Likud israeliano». Ha parlato di una collocazione di Fratelli d’Italia «nel campo occidentale» e ha detto di condannare «senza se e senza ma la brutale aggressione russa all’Ucraina», distinguendosi dalle posizioni più ambigue dei suoi alleati nella coalizione di destra.

Tutto il video contiene larghe accuse alla «sinistra», e in particolare a quella italiana, accusata di aver governato per anni senza una vera vittoria elettorale. Meloni ha poi detto che se Fratelli d’Italia dovesse arrivare a governare porterebbe avanti il PNRR e gli investimenti necessari alla crescita del paese, sostenendo che in questi mesi il governo Draghi non abbia fatto abbastanza.