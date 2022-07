La destra ha trovato un accordo sull’eventuale presidente del Consiglio

Con una nota congiunta condivisa in tarda serata, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno fatto chiarezza sulla scelta del futuro o della futura presidente del Consiglio nel caso in cui la coalizione dovesse vincere le prossime elezioni: la coalizione proporrà la persona indicata dal partito che avrà ottenuto più voti, cioè quasi sicuramente Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il partito favorito nei sondaggi.

Durante un incontro tenuto mercoledì alla Camera, la coalizione ha anche stabilito come verrebbero suddivisi i 221 collegi uninominali tra i partiti: 98 seggi andrebbero a Fratelli d’Italia, 70 alla Lega e 42 a Forza Italia e UdC; 11 sarebbero invece assegnati a Noi con l’Italia e Coraggio Italia, due partiti minori di centrodestra.

Quella sulla leadership della coalizione della destra era una discussione che andava avanti da mesi e su cui non era ancora stato trovato un accordo con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, rispettivamente leader di Lega e Forza Italia. Meloni tuttavia ha rivendicato in varie occasioni la regola secondo cui il partito più votato della coalizione ha il diritto di esprimere il candidato o la candidata alla presidenza del Consiglio, soprattutto visto che Fratelli d’Italia è molto avanti nei sondaggi rispetto a Lega e Forza Italia: quella candidata pertanto dovrebbe essere proprio Meloni.

Salvini, leader di un partito che nei sondaggi è dato a dieci punti in meno rispetto a Fratelli d’Italia, in questi giorni era sembrato d’accordo con queste posizioni, e aveva commentato che «chi avrà un voto in più avrà l’onore e l’onere di indicare il premier»; Berlusconi invece era parso piuttosto scettico.

«I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obiettivo di vincere le prossime elezioni e costruire un governo stabile e coeso, con un programma condiviso e innovativo», chiarisce la nota. Ogni partito comunque si presenterà alle elezioni del prossimo 25 settembre con il proprio simbolo.

– Leggi anche: L’immigrazione sta mettendo d’accordo Salvini e Meloni