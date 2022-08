Un po’ di cose in streaming ad agosto

Questo mese arriveranno due tra le serie più attese dell’anno: The Sandman, su Netflix, e House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones, su Sky e Now. Arriveranno poi la serie Irma Vep (remake-sequel di un film del 1996), un nuovo capitolo di Predator ambientato tre secoli fa, il film di Ron Howard sul salvataggio dei ragazzi intrappolati nella grotta thailandese, un film con Sylvester Stallone che interpreta un supereroe che non ne vuole più sapere e le serie Disney+ She-Hulk e Andor, che ampliano rispettivamente universi e galassie narrative di Marvel e Star Wars.

Irma Vep

3 agosto: Sky e Now

È una serie scritta e diretta da Olivier Assayas, rifacimento di un suo film del 1996. La protagonista Mira, interpretata da Alicia Vikander, è un’attrice delusa che arriva in Francia per recitare nel remake di un film muto francese. Durante la lavorazione del film, però, succede che «personaggio e interprete iniziano a fondersi e confondersi».

Sentieri Selvaggi ha scritto che questa serie «è al contempo remake, sequel e nuova iterazione del film originale, con cui il regista francese ragionò sullo stato dell’arte del cinema francese, sul rapporto tra intellettuali e popolo, sulle metamorfosi dei formati e dell’esperienza spettatoriale». È stata apprezzata a Cannes, ma richiede impegno.

The Sandman

5 agosto: Netflix

Una delle serie più attese dell’anno, a metà strada tra l’horror e il fantasy e tratta dai fumetti di Neil Gaiman, che si è occupato direttamente del progetto. «La trama», spiega Netflix, «segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l’influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza». È una di quelle storie di cui, per anni, si è pensato fossero quasi impossibili da trasportare su uno schermo piccolo o grande, e invece l’hanno fatto.

Tredici vite

5 agosto: Prime Video

Il film, diretto da Ron Howard e con Colin Farrell e Viggo Mortensen, sulla storia del salvataggio della squadra di calcio thailandese intrappolata, nel 2018, in una grotta.

Luck

5 agosto: Apple TV

Un film d’animazione prodotto da Skydance Animation, che ha a che fare con una ragazza molto sfortunata, una moneta magica e un viaggio nella “Terra della Fortuna”.

Prey

5 agosto: Disney+

Diretto da Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane, è un film horror e d’azione ambientato nell’America del Settecento. Ed è un nuovo capitolo della serie “Predator”.

Carter

5 agosto: Netflix

Un thriller sudcoreano il cui protagonista si sveglia, non ricorda più chi è e sente dire da una voce in un auricolare: «Ti chiami Carter, se vuoi sopravvivere fidati di me». Come incentivo alla fiducia, “Carter” scopre ben presto di avere in bocca una bomba. Per potersene liberare, gli viene detto di trovare una bambina che pare essere l’unica salvezza da una pandemia che in due mesi ha devastato il mondo. «È girato in un’unica sequenza a ripresa continua», come ci tiene a far sapere Netflix.

Los ladrones: l’ultima grande rapina

10 agosto: Netflix

Un documentario argentino su una grande rapina a Buenos Aires nel 2006, per chi volesse ripassare tutta la terminologia del caso imparata con La casa di carta.

Locke & Key (terza stagione)

10 agosto: Netflix

Terza e ultima stagione della serie fantasy in cui tante chiavi aprono tante porte che danno accesso a tanti universi.

A league of their own

12 agosto: Prime Video

Il titolo è lo stesso del film del 1992 con Tom Hanks, Geena Davis e Madonna, sulla lega di baseball femminile creata negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale. Questa però è una serie, ambientata nello stesso contesto ma con personaggi diversi.

Cinque giorni Al Memorial

12 agosto: Apple TV+

Una miniserie che racconta come nel 2005 un ospedale di New Orleans dovette gestire tutte le conseguenze dell’uragano Katrina. È tratta da un’inchiesta, premiata con il Pulitzer, della giornalista Sheri Fink.

Progetto Lazarus

12 agosto: Sky e Now

Una serie thriller e d’azione su una squadra di agenti che «regolarmente impediscono la fine del mondo azzerando il tempo».

The Humans

12 agosto: Mubi

Adattamento di un’opera teatrale, Mubi lo presenta come una «rivisitazione originale, divertente e inquietante del dramma familiare, uno sguardo profondamente commovente e sensibile sulla complessità dei rapporti familiari». Ci recitano, tra gli altri, Steven Yeun, Richard Jenkins e Amy Schumer.

Day Shift – A caccia di Vampiri

12 agosto: Netflix

Un film a metà tra l’horror e la commedia, in cui Jamie Foxx interpreta un cacciatore di vampiri in incognito.

She-Hulk

17 agosto: Disney+

Una serie Marvel in cui la cugina di Bruce Banner (colui che diventa Hulk) diventa a sua volta qualcosa di molto simile. La cugina, intanto, cerca di lavorare in uno studio legale.

Bad sisters

19 agosto: Apple TV+

Una “dark comedy” in dieci episodi su quattro sorelle al centro di una indagine assicurativa successiva alla morte del marito della sorella, visto che ognuna di loro sembra avere almeno un motivo per averlo voluto uccidere.

Babysitter

19 agosto: Mubi

Una «commedia grottesca, che mette in discussione la società maschilista». Inizia con Cédric, un ingegnere che viene sospeso dal lavoro dopo un gesto sessista e parla del suo rapporto col sesso e con una babysitter che lo aiuta a prendersi cura del figlio.

House of the Dragon

22 agosto: Sky e Now

La serie prequel di Game of Thrones, ambientata qualche secolo prima, durante una guerra civile interna alla famiglia Targaryen, e con molti più draghi della precedente.

See (terza stagione)

26 agosto: Apple TV+

Terza e ultima stagione di una delle prime serie Apple, con protagonista Jason Momoa e ambientata in un mondo in cui quasi tutti hanno perso la vista.

Samaritan

26 agosto: Prime Video

Un film, tratto da un fumetto, con Sylvester Stallone che interpreta un supereroe ormai ritiratosi a vita privata, e che un ragazzo vuole però convincere a tornare.

Andor

31 agosto: Disney+

Una serie ambientata nella galassia di Star Wars, con Diego Luna che interpreta Cassia Andor, personaggio che si era visto nel film del 2016 Rogue One: A Star Wars Story.