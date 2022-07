Pedro Sánchez ha chiesto agli spagnoli di non mettere la cravatta

Venerdì, durante una conferenza stampa, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato una serie di misure che il suo governo adotterà per limitare i consumi di energia al fine di limitare la dipendenza della Spagna dal gas naturale russo. Tra le altre cose i negozi con l’aria condizionata accesa saranno invitati a tenere le porte chiuse (la Francia ha già adottato una misura analoga) e, in vista dell’inverno, le caldaie dovranno essere sottoposte a revisione più di frequente, per assicurarne l’efficienza. Sanchez ha anche fatto notare di non indossare la cravatta e ha aggiunto:

Ho chiesto ai ministri e alle ministre, a tutti i funzionari pubblici e al settore privato di non usare la cravatta, quando non è necessario, perché anche così risparmieremo energia.

L’idea dietro questa proposta è che chi indossa una cravatta patisce maggiormente il caldo, e per questo può essere spinto a regolare i termostati dei sistemi di condizionamento su temperature più basse, che richiedono un maggior dispendio di energia. Nel 2011 un suggerimento simile era stato promosso dal governo giapponese, che aveva invitato le persone che lavorano negli uffici a indossare vestiti leggeri d’estate. Più di recente nel Regno Unito i parlamentari hanno ottenuto il permesso di non indossare la giacca all’interno del palazzo del Parlamento.

La Spagna è uno dei paesi europei che nelle ultime settimane hanno sperimentato temperature particolarmente alte. È stato stimato che abbiano causato la morte di più di 500 persone nel paese.

– Leggi anche: La cravatta non si porta più nemmeno nelle occasioni più incravattate