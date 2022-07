Martedì i paesi dell’Unione Europea hanno fatto un accordo per ridurre il consumo di gas naturale del 15 per cento tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023, in conseguenza delle riduzioni delle forniture di gas da parte della Russia (gli ultimi tagli del gas russo sono stati annunciati lunedì e inizieranno domani): la riduzione è stata calcolata sulla base della media del consumo del gas negli ultimi cinque anni. È un accordo politico in cui i paesi si impegnano volontariamente ad applicare la riduzione del 15 per cento, che però diventerà obbligatoria se dovessero verificarsi situazioni di emergenza: cioè nel caso in cui la Russia dovesse limitare le forniture oltre un livello insostenibile per i paesi dell’Unione. L’obiettivo è fare scorte prima dell’inverno per prepararsi a eventuali ulteriori tagli ed evitare crisi di approvvigionamento energetico.

L’accordo, che è stato il risultato di un compromesso tra esigenze molto diverse, prevede comunque diverse deroghe ed esenzioni anche nei casi di emergenza per alcuni paesi particolarmente fragili o per aziende che hanno un’importanza strategica nelle singole economie nazionali. Tutti i paesi hanno votato a favore tranne l’Ungheria.

La decisione è stata presa in una riunione straordinaria del Consiglio dell’Unione Europea che si è tenuta martedì a Bruxelles: il Consiglio è composto dai rappresentanti dei governi degli stati membri, e in questo caso c’erano i ministri dell’Energia (per l’Italia c’era il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani). È un accordo molto importante e di cui è stata sottolineata la velocità con cui è stato raggiunto, sulla base di una proposta fatta dalla Commissione Europea.

Lunedì Gazprom, l’azienda energetica statale russa, aveva fatto sapere che da mercoledì (cioè domani) avrebbe fermato per manutenzione un’altra turbina del gasdotto Nord Stream, che porta il gas naturale dalla Russia alla Germania e da lì al resto dell’Europa. È da settimane che Gazprom cita questioni tecniche e di manutenzione per giustificare la riduzione delle forniture verso l’Europa. Secondo analisti e governi la Russia starebbe usando questa scusa per interrompere o ridurre le forniture come ritorsione per le sanzioni decise dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina.